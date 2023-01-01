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Туй-на, также известная как акупрессура, - это традиционная китайская терапия, часто используемая наряду с иглоукалыванием. Вместо игл используется давление на определенные точки тела в соответствии с симптомами. Как и акупунктура, она способствует энергетическому балансу, облегчает дискомфорт и помогает в процессе выздоровления.
Электростимуляция (e-stim) в физиотерапии использует слабые электрические импульсы на коже для стимуляции травмированных мышц, ускорения заживления и уменьшения боли, имитируя сигналы нервной системы. Эти импульсы вызывают сокращение мышц, усиливают кровоток и ускоряют выздоровление.
Массаж в физиотерапии способствует расслаблению, снятию боли и восстановлению. Вы можете подобрать индивидуальный вариант, сосредоточившись на конкретных областях, например, на напряженной шее или спине. Выбирайте легкое, среднее или сильное давление. Мы также предлагаем массаж горячими камнями и теплым маслом.
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