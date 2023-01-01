WhatsApp
Phone
 
+1 416 722 67 77
ЗАПИСАТЬСЯ
EN
+1 (416) 722-67-77
ЗАПИСАТЬСЯ
EN

НАШИ УСЛУГИ

Наши процедуры продуманно подобраны таким образом, чтобы не только улучшить внешний вид, но и напитать ваше внутреннее "я". Мы сочетаем древние традиции с современными методиками, используем лучшие натуральные и органические продукты, чтобы создать уникальную и расслабляющую атмосферу, где можно отвлечься от суеты повседневной жизни.

АКУПРЕССУРА

Туй-на, также известная как акупрессура, - это традиционная китайская терапия, часто используемая наряду с иглоукалыванием. Вместо игл используется давление на определенные точки тела в соответствии с симптомами. Как и акупунктура, она способствует энергетическому балансу, облегчает дискомфорт и помогает в процессе выздоровления.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

Иглоукалывание - китайская практика: тонкие иглы вводятся в точки для облегчения боли и лечения заболеваний. Традиционная версия балансирует энергию по меридианам, а современная "нейроанатомическая" вызывает биохимические изменения, например, эндорфины для облегчения боли.
КАППИНГ
Купирование, происходящее из Китая, использует чашки для создания присасывающего эффекта на коже. Это способствует декомпрессии мышц и притоку крови. Существует два вида: стационарный (присасывание в одной области в течение 5-10 минут) и скользящий (чашки перемещаются по области, как при глубоком массаже тканей).

Е-СТИМ ТЕРАПИЯ

Электростимуляция (e-stim) в физиотерапии использует слабые электрические импульсы на коже для стимуляции травмированных мышц, ускорения заживления и уменьшения боли, имитируя сигналы нервной системы. Эти импульсы вызывают сокращение мышц, усиливают кровоток и ускоряют выздоровление.

МАССАЖ

Массаж в физиотерапии способствует расслаблению, снятию боли и восстановлению. Вы можете подобрать индивидуальный вариант, сосредоточившись на конкретных областях, например, на напряженной шее или спине. Выбирайте легкое, среднее или сильное давление. Мы также предлагаем массаж горячими камнями и теплым маслом.

РЕЙКИ
Рейки - это техника энергетического исцеления, позволяющая снять стресс и тревогу посредством мягкого прикосновения и передачи энергии. Мастер направляет целительную энергию через руки, улучшая баланс тела. Воздействие на определенные точки способствует расслаблению, ясности и улучшению самочувствия уже после нескольких сеансов.

МЕНЮ процедур

Ознакомьтесь с нашим обширным меню процедур, в котором вы найдете разнообразные косметические и оздоровительные услуги, отвечающие вашим потребностям. Найдите идеальную процедуру для вашего пути к омоложению и уходу за собой.

Иглоукалывание лица

30 мин - $50

Иглоукалывание 30


30 мин - $50

Иглоукалывание 45


45 мин - $70

Иглоукалывание 60


1 час - $90

Акупрессура 30


30 мин - $50

Акупрессура 45


45 мин - $70

Акупрессура 60


1 час - $90

Е-Стим 30

30 мин - $50

Е-Стим 45

45 мин - $70

Е-Стим 60

1 час - $90

Массаж лица


45 мин - $50

Механическая очистка лица

1 час 30 мин - $90

Химический пилинг


50 мин - $90

Процедура с витамином С

30 мин - $50

Лифтинг ресниц


1 час 20 мин - $50

Ламинирование бровей

40 мин - $40

Коррекция и подкраска бровей

30 мин - $30

Массаж горячими камнями 30

30 мин - $50

Массаж горячими камнями 45

45 мин - $70

Массаж горячими камнями 60

1 час - $90

Шведский массаж 30

30 мин - $50

Шведский массаж 45

45 мин - $70

Шведский массаж 60

1 час - $90

Остеопатия

1 час - $100

Рейки 30

30 мин - $50

Рейки 45

45 мин - $70

Рейки 60

1 час - $90

Каппинг

15 мин -$40

Рейки

15 мин - $40

посетите наш instagram

Откройте для себя наш мир красоты, здоровья и вдохновения. Следите за нами в Instagram, чтобы получать последние обновления, потрясающие визуальные эффекты и эксклюзивные предложения. Присоединяйтесь к нашему сообществу уже сегодня!

Скидки и акции

Откройте для себя специальные скидки и акции, чтобы повысить свой уровень красоты и здоровья. Ознакомьтесь с нашими последними предложениями, чтобы побаловать себя и сэкономить. Не упустите шанс побаловать себя за меньшие деньги!

наша команда

Познакомьтесь с талантливыми профессионалами, которые делают нашу студию красоты исключительной. Наша преданная команда привносит в каждую процедуру опыт, страсть и индивидуальный подход, чтобы вы чувствовали себя наилучшим образом.

ТАТЬЯНА ТАРАСЕНКО
ИГЛОТЕРАПЕВТ И КОСМЕТОЛОГ
Татьяна - дипломированный акупунктурист Колледжа традиционной китайской медицины. В 1995 г. она получила диплом медсестры, а в 2001 г. - степень бакалавра биологии. Имея опыт работы медсестрой в детской больнице, она всегда интересовалась иглоукалыванием для улучшения самочувствия и здоровья. Когда она приехала в Канаду, у нее появилась возможность изучать акупунктуру, и с тех пор она имеет возможность помогать людям с помощью традиционных методов лечения.

Татьяна верит в акупунктуру и альтернативные методы лечения, поскольку они помогают организму активизировать свои собственные естественные силы исцеления. Иглоукалывание - это лишь один из многочисленных методов лечения, которые она предлагает. Татьяна гордится тем, что лечит и помогает людям - она действительно заботится о них!

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ >
ТАТЬЯНА ТАРАСЕНКО
ИГЛОТЕРАПЕВТ И КОСМЕТОЛОГ
Татьяна, дипломированный акупунктурист Колледжа традиционной китайской медицины, получила диплом медсестры в 1995 году и степень бакалавра биологии в 2001 году. Сначала она работала медсестрой в детской больнице, а после переезда в Канаду увлеклась иглоукалыванием для улучшения самочувствия и здоровья.

Татьяна твердо верит в акупунктуру и альтернативные методы лечения, поскольку они стимулируют естественные способности организма к исцелению. Она предлагает широкий спектр лечебных процедур и гордится своей ролью медсестры, стремящейся помочь людям вернуть хорошее самочувствие.
СЕРГЕЙ КОБАСКО
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
Сергей работает в качестве дипломированного массажиста уже 9 лет. Он специализируется на шведском массаже, направленном на расслабление и снятие мышечного напряжения с помощью длинных поглаживаний в сочетании с движением суставов. Он также предлагает другие виды традиционного массажа, такие как глубокий тканевый и массаж горячими камнями. Сергей является экспертом в области мануальной терапии боли и состояний, связанных с мышечной и фасциальной системами. Он имеет большой опыт работы с детьми, страдающими сколиозом и другими искривлениями позвоночника, и оказания им помощи в лечении.

Помимо традиционного массажа, Сергей практикует остеопатию. Остеопатия - это целостный подход к восстановлению здорового функционирования организма как единого целого с помощью различных техник, включая массаж, растяжку и сочленение суставов.
СЕРГЕЙ КОБАСКО
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
Сергей, дипломированный массажист с 9-летним стажем, специализируется на шведском массаже, используя длинные поглаживания и движения в суставах для расслабления и снятия мышечного напряжения. Он предлагает и другие традиционные виды массажа, такие как глубокий тканевый и массаж горячими камнями. Сергей также специализируется на лечении болей и заболеваний, связанных с мышцами и фасциями, а также оказывает помощь детям со сколиозом и искривлениями позвоночника.

Кроме того, Сергей практикует остеопатию - целостный подход к восстановлению общего функционирования организма. Для улучшения самочувствия он применяет такие техники, как массаж, растяжка и артикуляция суставов.

отзывы о нас

Откройте для себя опыт и истории, которыми поделились наши уважаемые клиенты. Прочитайте их отзывы, чтобы узнать, как Balanced Wellness оказал положительное влияние на их путь к красоте и благополучию. Ваше удовлетворение - наша главная награда!

Найдите нас на картах Google

Используйте Google Maps, чтобы найти удобное местоположение нашей студии. Мы находимся всего в одном клике от того, чтобы помочь вам начать свой путь к красоте и здоровью. Узнайте, как проехать, и присоединяйтесь к нам на пути к сбалансированному здоровью.

Запрос консультации
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
НАШИ Услуги
Быстрые Ссылки
Наши Контакты