ТАТЬЯНА ТАРАСЕНКО

ИГЛОТЕРАПЕВТ И КОСМЕТОЛОГ

Татьяна - дипломированный акупунктурист Колледжа традиционной китайской медицины. В 1995 г. она получила диплом медсестры, а в 2001 г. - степень бакалавра биологии. Имея опыт работы медсестрой в детской больнице, она всегда интересовалась иглоукалыванием для улучшения самочувствия и здоровья. Когда она приехала в Канаду, у нее появилась возможность изучать акупунктуру, и с тех пор она имеет возможность помогать людям с помощью традиционных методов лечения.Татьяна верит в акупунктуру и альтернативные методы лечения, поскольку они помогают организму активизировать свои собственные естественные силы исцеления. Иглоукалывание - это лишь один из многочисленных методов лечения, которые она предлагает. Татьяна гордится тем, что лечит и помогает людям - она действительно заботится о них!